В рязанском микрорайоне Канищево упала остановка

В пятницу, 14 апреля, в Рязани на улице Интернациональной возле дома 23 упал остановочный комплекс. Фото публикует группа Новости Рязани ВКонтакте.
В мэрии города сообщили, что эту остановку обслуживает рекламная организация. В ближайшее время сотрудники восстановят павильон и прилегающую территорию.
В администрации Рязани также отметили, что ситуацию контролируют профильные специалисты.
Напомним: жителей Рязанской области накануне предупреждали о сильном порывистом ветре.
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