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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском микрорайоне Канищево упала остановка

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Фото из группы Новости Рязани ВКонтакте

В пятницу, 14 апреля, в Рязани на улице Интернациональной возле дома 23 упал остановочный комплекс. Фото публикует группа Новости Рязани ВКонтакте.

В мэрии города сообщили, что эту остановку обслуживает рекламная организация. В ближайшее время сотрудники восстановят павильон и прилегающую территорию.

В администрации Рязани также отметили, что ситуацию контролируют профильные специалисты.

Напомним: жителей Рязанской области накануне предупреждали о сильном порывистом ветре.

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