В Рязанском кремле открывается выставка, посвящённая Константину Циолковскому.

16 сентября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка «Вне Земли», посвящённая выдающемуся деятелю русской науки и техники — Константину Эдуардовичу Циолковскому (1857–1935).

Выставка рассказывает о великом учёном, основоположнике теоретической космонавтики. Подробно рассматриваются рязанский и калужский периоды жизни учёного, широко представлена его общественная работа. Посетители смогут увидеть первые астрономические чертежи учёного, сделанные в Рязани, прижизненные издания К. Э. Циолковского и фотоматериалы из фондовой коллекции музея- заповедника.

Открытие выставки состоится 16 сентября в 15.00 во Дворце Олега (3 этаж).

Справки по тел.: 27-60-66

Сайт музея: www.ryazankreml.ru

Возрастно ограничение: 6+.