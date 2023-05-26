В Рязанском кардиодиспансере впервые провели операцию методом РЧА. Ранее аналогичные хирургические вмешательства проводились только в федеральных клиниках, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Метод радиочастотной абляции (РЧА) — минимально инвазивная высокотехнологичная процедура, которая позволяет при помощи небольших проколов лечить аритмию.

Суть метода заключается в том, что под рентген-контролем к сердцу подводится особый электрод. Он удаляет участки миокарда, где возникла проблема. Именно «неправильные» импульсы провоцируют учащенное, до 250 сокращений в минуту, сердцебиение. Это может стать причиной внезапной сердечной смерти. РЧА позволяет многократно снизить риски.

Вместе с рязанскими коллегами операцию провел заведующий кардио-хирургическим отделением НМИЦ им. Вишневского Григорий Громыко.

«Мы сегодня сделали большое дело. Запустили операционную, это первая операция РЧА в Рязанской области. Мы поддерживаем кардиодиспансер, отлично работаем с рязанцами. Здесь трудятся профессионалы высокого уровня», — сказал Григорий Громыко.

В перспективе РЧА войдет в обычную практику специалистов Рязанского кардиодиспансера. «Но первыми быть непросто, — говорит заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров. — К нам поступил пациент с аритмией, которая проявляется очень частым пульсом, неправильной работой сердца. Известно, какие очаги отвечают за эту аритмию. Нашей задачей было — войти в сердце пациента через сосуды специальными инструментами. Найти участок аритмии и „прижечь“ его, чтобы полностью устранить проблему. На операцию ушло около 40 минут. Она прошла замечательно. Пациент восстановится быстро, будет выписан через сутки. В дальнейшем число таких процедур будет расти».

Принцип работы — командный: работа идет непосредственно за операционным столом, а рядом специалисты отслеживают ситуацию на мониторах. Изображения ДО и ПОСЛЕ ясно показывают разницу в состоянии сердца.

Для проведения операции использовано новое высокотехнологичное оборудование, которое рриобретено на средства областного бюджета по инициатив Губернатора Рязанской области Павла Малкова. Кардиодиспансер получил современную электрофизиологическую лабораторию, куда включены комп комплекс мониторов, генератор и внешний кардиостимулятор.

«Внедрение метода РЧА имеет огромное значение для региона. В Рязанской области необходимо ежегодно выполнять около 600 подобных операций. Ранее эти люди направлялись в федеральные центры. Благодаря новому оборудованию, практика проведения РЧА будет расширяться здесь, у нас. Это большой плюс. Не нужно больше ехать в другие города. Людям не потребуются ни финансовые, ни временные затраты. Будем лечить пациентов со всей области, а будущем из других регионов», — подчеркивает главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.