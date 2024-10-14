Понедельник, 14 октября, 2024

В рязанском храме Сошествия Святого Духа на апостолов впервые за столетие совершили богослужение

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ryazeparh_logos

В рязанском храме Сошествия Святого Духа впервые за сто лет совершили богослужение. Об этом сообщается в Telegram-канале Рязанской епархии Русской Православной церкви.

Храм Сошествия Святого Духа на апостолов является одним из старейших в Рязанском кремле. Его вернули епархии этой осенью. Ранее в его стенах размещалась научная библиотека Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Отмечается, что после того, как из помещений было все вывезено, встал вопрос о необходимости проведения субботника. Он состоялся 12 октября. В нем участвовало так много рязанцев, что «инвентаря не хватило на всех желающих».

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