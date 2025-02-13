В рязанском храме прошло отпевание атамана Валерия Красных

В рязанском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 13 февраля прошло отпевание атамана «Рязанского казачьего округа» Валерия Красных, который ушел из жизни в возрасте 74 лет. Проводить его в последний путь пришли атаманы со всей области, многие рязанцы, родные и близкие. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Валерий Красных с 90-х годов принимал активное участие в казачьем движении Рязани, был членом Общественной палаты и Совета по делам казачества. Много лет он посвятил службе в Вооружённых силах Российской Федерации, а также принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Внес неоценимый вклад в возрождение и развитие рязанского казачества, сохранение лучших традиций русского воинства.

Как рассказал протоиерей Вячеслав Штанько, Валерий Алексеевич поддерживал кадетский класс в одной из школ Рязани, уделяя ребятам много времени и сил, заботясь об их будущем. В итоге 70% выпускников казачьих классов поступали в военные учебные заведения России, многие уже имеют высокие воинские звания и с благодарностью вспоминают своего наставника и его труды по организации кадетских классов.

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Валерия Красных погребли на воинском Преображенском кладбище.