В Рязанском госуниверситете обсудили перспективы развития волонтёрства

Во вторник, 27 декабря, и. о. ректора РГУ имени С. А. Есенина Игорь Мурог встретился с волонтёрами вуза.

Волонтёры университета активно участвуют во Всероссийской акции #Мывместе: сборе гуманитарной помощи военнослужащим, поддержке семей мобилизованных граждан, детей и жителей Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения на территории Рязанской области.

Во встрече приняли участие Юрий Пинигин, аспирант РГУ имени С. А. Есенина, участник заседания Государственного Совета, посвящённого вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях, руководители волонтёрских отрядов университета, подразделений вуза, ответственных за работу с молодежью, представители регионального министерства образования и молодёжной политики.

Участники встречи обсудили механизмы решения приоритетных задач в сфере реализации государственной молодёжной политики, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным и губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Это создание условий для реализации потенциала молодёжи в Рязанской области, поддержки добровольческих инициатив, гражданско-патриотического воспитания студентов.

— Необходимо поддерживать все молодежные проекты, которые помогают студентам приобретать профессиональный опыт и опыт гражданской ответственности, — отметил Игорь Мурог.

В вузе действуют 23 волонтерских отряда, многие из которых реализуют подход «обучение служением» и работают по профилю будущей профессиональной деятельности обучающихся.

— «Обучение служением» — это методика, которая помогает студентам применять знания, полученные в процессе обучения в вузе, в волонтёрской деятельности. Помогая людям, в том числе пожилым, студенты РГУ получают реальный профессиональный и коммуникативный опыт, — отметила начальник управления учебно-воспитательной работы вуза Юлия Завертяева.