В рязанском гипермаркете силовики задержали 26-летнего юношу за кражу продуктов

Днём 1 февраля в рязанском гипермаркете наряд Росгвардии задержал 26-летнего жителя Шумаши, подозреваемого в краже продуктов на сумму свыше 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть отделения вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов. На место выехали росгвардейцы.

Выяснилось, что один из посетителей попытался пронести через кассу продукты питания. Их общая сумма превышала 2 тысячи рублей.

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Ранее неоднократно судимого жителя села Шумашь 1996 года рождения передали сотрудникам полиции.