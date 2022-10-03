В Рязанском Дворце молодёжи пройдёт презентация 5-го сборника поэтов и прозаиков «Наизнанку»

В воскресенье 9 октября в 15:00 (воскресенье) в РДМ (Рязанском Дворце молодежи, Рязань, пл. 50-летия Октября, 1) состоится презентация 5-го, юбилейного сборника поэтов и прозаиков «НАИЗНАНКУ».

С 2018 года творческие люди нашего города издают свой сборник поэтов и прозаиков «НАИЗНАНКУ». Своими силами, на добровольных началах, без каких-либо спонсоров. А вы говорите, что у нас нет талантов, и все закончилось на Пушкине, Грибоедове и Лермонтове. Это не так!

Уже 5 лет в нашем городе издается сборник поэтов и прозаиков «Наизнанку». За эти годы в нем приняло участие более 200 человек. Это талантливые поэты, прозаики, художники из многих городов нашей страны и не только — Рязань, Москва, Тула, Тамбов, Воронеж, Санкт-Петербург, Архангельск, Нальчик, Донецк, Кострома, Львов, Минск, Казань, Липецк, Нижний Новгород, Калуга и другие.

В настоящее время у нас переизбыток информации, но в основном негативной, поэтому так важно проводить подобные творческие встречи, делиться позитивными эмоциями, поддерживать друг друга и рассказывать об этом людям.

Встреча рассчитана на два часа. В презентации сборника примут участие Мария Тухватулина, Юлия Апрель (Филина), Дмитрий Лутонин и другие. Авторы сами презентуют свои произведения.

Организатор: Коняхина Мария +7 960 576 42 58

Возрастное ограничение 16+