В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»

Во Дворце детского творчества подведены итоги XXII городского открытого фестиваля знатоков иностранных языков «МИР и Я», посвященного Году педагога и наставника в Российской Федерации.

383 участника из 48 образовательных организаций города Рязани и районов Рязанской области выполняли конкурсные работы под девизом: «Будущее человечества в руках учителя!»

Юные философы, экскурсоводы, ораторы, вокалисты, театралы на английском, французском, немецком, португальском и итальянском языках посвятили своим педагогам-наставникам философские размышления, экскурсии, хвалебные оды, театральные постановки и творческие номера.

Жюри, в состав которого входили 28 специалистов, по достоинству оценили работы победителей, присудив 23 первых места, и дали профессиональные рекомендации ребятам для дальнейшего интеллектуального и творческого роста.

Отрадно, что в этом году многие конкурсы вновь вернулись к очному формату проведения, что очень важно для детей, увлеченных изучением иностранных языков.