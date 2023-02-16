Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»

На главнуюНовости Рязани
Фото Марии Тишковой

Во Дворце детского творчества подведены итоги XXII городского открытого фестиваля знатоков иностранных языков «МИР и Я», посвященного Году педагога и наставника в Российской Федерации.

383 участника из 48 образовательных организаций города Рязани и районов Рязанской области выполняли конкурсные работы под девизом: «Будущее человечества в руках учителя!»

Юные философы, экскурсоводы, ораторы, вокалисты, театралы на английском, французском, немецком, португальском и итальянском языках посвятили своим педагогам-наставникам философские размышления, экскурсии, хвалебные оды, театральные постановки и творческие номера.

Жюри, в состав которого входили 28 специалистов, по достоинству оценили работы победителей, присудив 23 первых места, и дали профессиональные рекомендации ребятам для дальнейшего интеллектуального и творческого роста.

Отрадно, что в этом году многие конкурсы вновь вернулись к очному формату проведения, что очень важно для детей, увлеченных изучением иностранных языков.

В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»
В Рязанском дворце детского творчества подвели итоги фестиваля «МИР и Я»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации