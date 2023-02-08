В рязанской школе назвали клеветой обвинения педагога в пропаганде ЛГБТ

В Александровской СОШ Рязанского района назвали клеветой обвинения в адрес уволившегося педагога обвинения в пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает издание «Подъём».

Ранее несколько постов о педагоге истории разместили телеграм-каналы «Усы Куракиной» и «аТипичная Рязань». В том числе выложены видеозаписи, в которых он использует нецензурную лексику. Также в одном из постов отмечается, что учителя уволили после появления информации о нём.

В школе «Подъёму» заявили, что педагог ушёл по собственному желанию, поскольку не получалось совмещать работу с учёбой. Молодой человек студент, после смены расписания не смог совмещать учёбу с работой в школе.

В учебном заведении также сообщили, что замену экстренно не ищут, дефицита учителей нет.