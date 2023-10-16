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В рязанской школе №63 открыли мемориальную доску погибшему в СВО Дмитрию Чеснокову

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Фото: Рязгордума

В Рязани в школе №63 прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем в СВО Дмитрии Чеснокове.

В церемонии открытия памятной доски приняли участие родные и близкие погибшего воина, преподаватели и учащиеся школы и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба Рязгордумы.

Дмитрий Чесноков был командиром стрелкового взвода и носил звание старшего лейтенанта ВС РФ. Военный героически погиб при исполнении долга 30 октября 2022 года. Указом президента награжден орденом Мужества (посмертно).

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