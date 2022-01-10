В рязанской ОКБ выполнили 33-ю пересадку почки

В Рязанской ОКБ провели 33-ю пересадку почки. Пациент, которому потребовалась операция, уже готов к выписке. В больнице он провёл около десяти дней.

Как сообщили в региональном Минздраве, почечная недостаточность возникла у пациента после перенесённого коронавируса. C прошлой осени мужчина был привязан к процедуре гемодиализа – аппарату искусственной почки. Очищение крови требовалось ему через день, что усложняло ему жизнь.

Поэтому когда мужчине позвонили из ОКБ и сообщили, что появился донорский орган, он, не раздумывая, согласился на операцию.

— Прошлый год был крайне неблагоприятным с точки зрения эпидемиологической ситуации. Однако наши специалисты выполнили 15 операций по пересадке органов. Трансплантация полностью меняет жизнь наших пациентов – тем, кому пересадили почку, теперь не требуется гемодиализ, пациенты, с пересаженной печенью получают новый шанс на жизнь, — подытожил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

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Первую пересадку почки в рязанской ОКБ выполнили в декабре 2018 года. За три года специалисты провели 33 трансплантации почки и 5 трансплантаций печени.