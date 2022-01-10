В рязанской ОКБ выполнили 33-ю пересадку почки

В Рязанской ОКБ провели 33-ю пересадку почки. Пациент, которому потребовалась операция, уже готов к выписке. В больнице он провёл около десяти дней.
Как сообщили в региональном Минздраве, почечная недостаточность возникла у пациента после перенесённого коронавируса. C прошлой осени мужчина был привязан к процедуре гемодиализа – аппарату искусственной почки. Очищение крови требовалось ему через день, что усложняло ему жизнь.
Поэтому когда мужчине позвонили из ОКБ и сообщили, что появился донорский орган, он, не раздумывая, согласился на операцию.
Первую пересадку почки в рязанской ОКБ выполнили в декабре 2018 года. За три года специалисты провели 33 трансплантации почки и 5 трансплантаций печени.