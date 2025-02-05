В Рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту с кровоизлиянием в головной мозг

В Рязанской областной клинической больнице спасли жителя Саратовской области. Об этом медучреждение сообщило в своей группе ВКонтакте.

Молодой человек резко почувствовал слабость, после чего потерял сознание и не приходил в себя. К его счастью, рядом оказались родственники.

Пациента доставили в приемное отделение Рязанской ОКБ, где он был сразу осмотрен сосудистым неврологом, нейрохирургом, реаниматологом, терапевтом. Мужчине провели томографию. Выяснилось, что у пациента разорвалась аневризма сосуда в головном мозге с кровоизлиянием и отеком мозга. Будучи в коме и в крайне тяжелом состоянии, мужчину перевезли в отделение реанимации. Здесь его удалось стабилизировать и подготовить к операции.

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Хирурги закрыли поврежденные сосуды, нейрохирурги и анестезиологи удалили гематому путем трепанации черепа. Уникальность данного случая в том, что пациенту были необходимы две последовательные и взаимодополняющие операции, так как невозможно устранить отек вещества головного мозга без устранения источника кровотечения (эмболизация аневризмы).

Сейчас мужчина находится в отделении реанимации, в сознании, стабилен. Желаем ему скорейшего выздоровления.