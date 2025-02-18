В Рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту из Кубы

Врачи Рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту из Кубы. Подробности сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

Мужчина попал в отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Языковой барьер осложнял ситуацию: пациент не говорил по-русски, и в первые моменты было трудно наладить контакт. Но, как это часто бывает в больнице, знания и навыки специалистов не ограничиваются только медицинской практикой.

Оказавшись в сложной ситуации, врач Вера Сергеевна Коцкая, владеющая испанским языком, смогла установить контакт с пациентом и разъяснить ему важнейшие аспекты его заболевания и лечения. Это было невероятно важно для его морального состояния, особенно когда человек находится далеко от дома.

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Пациент был выписан с положительной динамикой, и все необходимые рекомендации по лечению, в том числе на его родном языке, придали ему уверенность и спокойствие на пути к полному восстановлению.