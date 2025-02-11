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Фото: Рязанское ОКБ
Медицина

В Рязанской ОКБ спасли пациентку с поражением левой сонной артерии

Анастасия Мериакри

В Рязанской ОКБ спасли 86-летнюю женщину. Об этом медучреждение сообщило на своей странице ВКонтакте.

«История нашей пациентки — это не просто медицинский случай, а настоящая битва за жизнь, где каждый шаг врачей и её собственная сила воли играли ключевую роль», — отметили в ОКБ.

В больницу в критическом состоянии привезли женщину, пациентка едва могла двигать левой рукой и ногой, взгляд словно застыл, не подчиняясь её воле. Диагноз был подтверждён: поражение в бассейне левой сонной артерии. 

Спустя пару дней у женщины появилось жжение за грудиной, слабость и резкое падение давления — третий инфаркт. Кардиологи, неврологи, реаниматологи подобрали для пациентки терапию, чтобы стабилизировать сердце, не навредив ослабленному организму. Каждое решение принималось с оглядкой на все нюансы. 

«В результате с каждым днём пациентка становилась сильнее. Её движения возвращались, давление стабилизировалось, взгляд оживал. Мы видели, как вместе с улучшением состояния к ней возвращается вера. Вера в то, что жизнь продолжается», — сообщают врачи.

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Сейчас женщина дома. Желаем ей скорейшего выздоровления.

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