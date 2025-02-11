В Рязанской ОКБ спасли пациентку с поражением левой сонной артерии

В Рязанской ОКБ спасли 86-летнюю женщину. Об этом медучреждение сообщило на своей странице ВКонтакте.
В больницу в критическом состоянии привезли женщину, пациентка едва могла двигать левой рукой и ногой, взгляд словно застыл, не подчиняясь её воле. Диагноз был подтверждён: поражение в бассейне левой сонной артерии.
Спустя пару дней у женщины появилось жжение за грудиной, слабость и резкое падение давления — третий инфаркт. Кардиологи, неврологи, реаниматологи подобрали для пациентки терапию, чтобы стабилизировать сердце, не навредив ослабленному организму. Каждое решение принималось с оглядкой на все нюансы.
Сейчас женщина дома. Желаем ей скорейшего выздоровления.