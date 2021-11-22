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Понедельник, 22 ноября, 2021
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В Рязанской ОКБ спасли двух пациенток с 95% поражением лёгких

7info

Врачи Рязанской ОКБ спасли двух пожилых пациенток с 95% поражением лёгких. Об этом сообщил главврач клиники Андрей Карпунин.

Старшей из пациенток — Розе Самвеловне — 78 лет. При поступлении в красную зону больницы у неё были поражены 95% лёгких. Пациентку сразу поместили в реанимацию, назначили интенсивную терапию. Через неделю стало ясно, что опасности для жизни пенсионерки уже нет.

Вторая женщина, которую зовут Галина, лежала в реанимации 45 дней. Она находилась без движения, дыхание поддерживала маска и аппарат для вентиляции легких.

После красной зоны рязанки продолжили лечение в отделении пульмонологии. Им назначались лекарства, проводились физиопроцедуры, женщины делали дыхательную гимнастику, работали с физиотерапевтом.

— Примерно через месяц врачи отметили устойчивую положительную динамику, — написал Карпунин. — Вместе с другими показателями здоровья 95% поражение часто складывается в неблагоприятный прогноз. Тем не менее, мы владеем методами лечения для спасения таких пациентов.

В Рязанской ОКБ спасли двух пациенток с 95% поражением лёгких

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