В Рязанской ОКБ спасли двух пациенток с 95% поражением лёгких

Врачи Рязанской ОКБ спасли двух пожилых пациенток с 95% поражением лёгких. Об этом сообщил главврач клиники Андрей Карпунин.

Старшей из пациенток — Розе Самвеловне — 78 лет. При поступлении в красную зону больницы у неё были поражены 95% лёгких. Пациентку сразу поместили в реанимацию, назначили интенсивную терапию. Через неделю стало ясно, что опасности для жизни пенсионерки уже нет.

Вторая женщина, которую зовут Галина, лежала в реанимации 45 дней. Она находилась без движения, дыхание поддерживала маска и аппарат для вентиляции легких.

После красной зоны рязанки продолжили лечение в отделении пульмонологии. Им назначались лекарства, проводились физиопроцедуры, женщины делали дыхательную гимнастику, работали с физиотерапевтом.