Вторник, 3 октября, 2023
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В Рязанской ОДКБ создадут зону отдыха и смотровую площадку

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В Рязанской ОДКБ создадут зону отдыха и смотровую площадку за 4,7 миллионов рублей, сообщает региональный минздрав.

По проекту на территории больницы появятся качели, спортивные снаряды и смотровая площадка. На эти целы выделено 4,7 миллионов рублей.

Площадка будет служить местом не только для отдыха маленьких пациентов и родителей, но и местом для реабилитации. Главный врач детской областной клинической больницы Инна Лебедева подчеркнула, что там вместе с инструкторами и волонтерами дети будут заниматься лечебно-оздоровительной физкультурой.

Открытие площадки запланировано на 1 июня 2024 года.

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