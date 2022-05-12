В Рязанской областной Думе поговорили о состоянии и ремонте дорог

В Рязанской областной Думе в четверг, 12 мая, состоялся правительственный час, на котором обсудили состояние и перспективы повышения качества автомобильных дорог. С докладами выступили региональный министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник и глава администрации Рязани Елена Сорокина.

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По словам руководителя Минтранса, за последние годы удалось привести в порядок более 1000 км дорог Рязанской области. Финансирование региона по дорожному сектору в прошлом году составило 11 млрд руб., из них 2 млрд руб. – средства федерального бюджета. В 2022 году на ремонт и содержание региональных дорог выделено почти 14 млрд руб., из них 4 млрд. – из федерального бюджета. Средства направят на содержание, ремонт и строительство дорог, обеспечение безопасности дорожного движения. В своём докладе мэр Рязани Елена Сорокина отметила: в прошлом году в областном центре выполнены работы по ремонту и реконструкции 20 участков автомобильных дорог. Их общая протяжённость – 15 км, стоимость работ – около 460 млн руб. В 2022 году продолжатся ремонтные работы по двухлетним контрактам, ямочный ремонт, ремонт дорог картами, нанесение разметки, установка и замена дорожных знаков. Кроме того, будут строиться новые дороги.

Заслушав доклады, депутаты смогли задать Вадиму Решетник и Елене Сорокиной свои вопросы. Вадим Польевтов обратил внимание на состояние Солотчинского моста и спросил, планируется ли его ремонт. Глава регионального Минтранса заявил о том, что заключён контракт о проведении диагностических работ, благодаря которым удастся определить нормативное состояние опор объекта. Далее – будет подобрана технология ремонта.

Депутат Андрей Глазунов спросил о темпах и сроках реализации плана по ремонту дорог на этот год. Вадим Решетник отметил: дорожный сезон в Рязанской области достаточно короткий, с мая по октябрь. За этот период предстоит выполнить весь запланированный объём работ, которые будут проводиться на 200 объектах. В свою очередь Сергей Лукьянов поинтересовался, как определяются сроки проведения ремонтных работ по муниципальным контрактам в Рязани. Елена Сорокина отметила, что все сроки муниципальных контрактов отвечают установленным нормативам, при их реализации учитываются планы организации строительства.

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Депутат Татьяна Баринова задала вопрос, насколько эффективен ремонт дорог картами. В ответе выступающие отметили, что эта технология подразумевает замену верхнего слоя асфальта в тех случаях, когда это целесообразно. Гарантийный срок при ремонте дорог картами составляет 4 года. В Рязани с применением этой технологии отремонтируют в 2022 году 47 участков. Кроме того, парламентарии задали выступающим вопросы по ремонту и строительству конкретных дорожных объектов в Рязани и области.

По итогам правительственного часа профильный комитет Облдумы подготовит постановление, которое депутаты рассмотрят на заседании. По словам председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина, в работе над проектом постановления необходимо обратить внимание на приоритеты в формировании программы проведения ремонта. Ещё один важный момент – эффективность и контроль за качеством работ. Руководитель регионального парламента оценил предложение о привлечении депутатов к приёмке работ на дорожных объектах, однако отметил, что этот процесс требует регламентации. Также он призвал депутатов принять активное участие в разработке постановления и выдвигать предложения для рассмотрения.