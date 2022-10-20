В Рязанской областной Думе обсудили причины лесных пожаров и ликвидацию их последствий

В среду, 19 октября, в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час на тему: «Лесные пожары в Рязанской области в 2022 году: причины, последствия, выработка мер, направленных на ликвидацию последствий». Докладчиком по теме выступил и.о. руководителя регионального Минприроды Александр Новиков, в обсуждении также принял участие начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков.

Новиков доложил: площадь лесных пожаров с середины августа по начало сентября достигла в Спасском лесничестве 8219 га, в Тумском лесничестве 8858 га, в Бельковском лесничестве 617 га, в Клепиковском – 343 га. К тушению огня привлекались около 10 тысяч человек, 2655 единиц техники, 19 единиц авиации. Изначально при подготовке к наступлению пожароопасного сезона были предприняты все необходимые меры по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, но негативно повлияла на ситуацию совокупность неблагоприятных факторов: жара, порывистый ветер, засушливая погода без осадков на протяжении нескольких месяцев, труднодоступность первоначального очага лесного пожара.

Заслушав доклад и. о. министра, депутаты адресовали ему свои вопросы. Они поинтересовались, как осуществляется мониторинг за возгораниями в пожароопасный период. Новиков пояснил, что на базе ГБУ РО «Пожлес» работает региональный пункт диспетчерского управления, мониторинг пожарной обстановки и возможных происшествий ведётся в круглосуточном режиме с помощью 33 камер видеонаблюдения. В ближайшее время их количество планируют увеличить, также в мониторинге хотят задействовать летательные аппараты.

Парламентарии поинтересовались оснащённостью «Пожлеса» необходимой лесопожарной техникой. И. о. министра уточнил, что организация укомплектована техникой на 90%, к 2024 году этот показатель должен достичь 100%.

Депутаты отметили важную роль добровольцев в тушении лесных пожаров 2022 года. Прозвучало сразу несколько предложений наградить причастных к борьбе с огнём волонтёров, а также медиков. Ещё одна инициатива – привлекать в случае необходимости к тушению лесных пожаров граждан, зарегистрированных на бирже труда, с последующей оплатой их работы.

По итогам обсуждения парламентарии призвали усилить межведомственное взаимодействие и выстроить эффективную и системную работу с общественными организациями и объединениями. По итогам правительственного часа профильный комитет подготовит проект постановления, в который войдут замечания депутатов, и вынесет его на рассмотрение Рязанской областной Думы.

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