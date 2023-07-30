В Рязанской области жёнам участников боевых действий вручили региональные награды

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие во встрече с вдовами защитников Отечества, приуроченной к Дню ВДВ России и Дню Военно-Морского флота РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Встречу, которая состоялась в Рязанской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, провел её руководитель Николай Войтков.
Анна Рослякова приветствовала собравшихся от имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова.
Участницам встречи были вручены региональные награды. После торжественной части состоялось личное общение.