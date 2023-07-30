Воскресенье, 30 июля, 2023
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В Рязанской области жёнам участников боевых действий вручили региональные награды

7info

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие во встрече с вдовами защитников Отечества, приуроченной к Дню ВДВ России и Дню Военно-Морского флота РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Встречу, которая состоялась в Рязанской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, провел её руководитель Николай Войтков.

Анна Рослякова приветствовала собравшихся от имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«За спиной каждого мужчины стоят женщины. Я знаю, что ваши мужья, а у некоторых сыновья, отдали свои жизни за Родину в различных боевых действиях, включая специальную военную операцию. Вы сильные и мужественные люди. Для меня большая честь сегодня находиться здесь рядом с вами. Но самое главное — сохранять память о ваших близких, о защитниках Отечества», — отметила она.

Участницам встречи были вручены региональные награды. После торжественной части состоялось личное общение.

В Рязанской области жёнам участников боевых действий вручили региональные награды
В Рязанской области жёнам участников боевых действий вручили региональные награды
В Рязанской области жёнам участников боевых действий вручили региональные награды

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