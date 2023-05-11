Четверг, 11 мая, 2023

В Рязанской области завершено расследование покушения на убийство в Старожилово

Татьяна Проводина
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Старожилово будут судить за покушение на убийство односельчанина. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Кораблинский МСО завершил расследование уголовного дела в отношении безработного жителя рабочего посёлка Старожилово 1974 года рождения.

Следователи установили, что 7 февраля 2023 года обвиняемый во время пьяной ссоры больше 50 раз ударил ножом потерпевшего в область головы, шеи и туловища. Когда оппонент потерял сознание, злоумышленник решил, что тот скончался, и прекратил наносить удары. Соседи обвиняемого сразу же обратились в полицию. Благодаря своевременно оказанной медпомощи жизнь мужчины удалось спасти.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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