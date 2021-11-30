В Рязанской области заправщик ограбил 76-летнюю пенсионерку

В Спасском районе Рязанской области полиция задержала 25-летнего работника АЗС, который подозревается в ограблении 76-летней жительницы села Троица, сообщает УМВД России по региону.

Как рассказала правоохранителям пенсионерка, ночью, пока она спала, в её дом пробрался незнакомец в спецкостюме со светоотражателями. Под угрозой расправы злоумышленник похитил из кошелька женщины 7 тысяч рублей.

Получив описание мужчины, полиция начала розыск и быстро установила причастного к преступлению. Подозреваемого задержали, часть денег изъяли.

По предварительной версии, рабочий в поисках денег на спиртное ходил по домам и искал незапертую дверь. Заметив такую, мужчина зашёл внутрь и ограбил пенсионерку. Позже часть своей криминальной добычи он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ.