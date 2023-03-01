Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области задержан наркокурьер с оптовой партией гашиша и марихуаны

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области задержали курьера нелегального интернет-магазина, в машине которого нашли оптовую партию гашиша и марихуаны. Подробности привели в региональном главке МВД.

Сотрудники наркоконтроля с коллегами из Михайловского МО МВД остановили на трассе «Золотое кольцо» в Михайловском районе Chevrolet Aveo под управлением 34-летнего жителя Рязани. В салоне машины нашли 6 свёртков с 108 граммами гашиша и 450 граммами марихуаны.

По предварительным данным, подозреваемый был курьером нелегального интернет-магазина и по указке кураторов перевозил запрещённые вещества в соседний регион для бесконтактного сбыта. Также он распространял наркотики на территории Рязани.

Правоохранители обследовали две квартиры, в одной из которых проживал и во вторую имел доступ закладчик, и дополнительно изъяли 72 грамма марихуаны. На улице Стройкова полицейские нашли ранее сделанную им закладку с каннабисом.

Следственный отдел МО Михайловский возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ведётся расследование.

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