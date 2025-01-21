В Рязанской области заболеваемость ОРВИ увеличилась в 2 раза

За прошедшую неделю, с 13 по 19 января, в Рязанской области зарегистрировано 4907 случаев заболевания ОРВИ. Это на 52% выше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Лабораторные исследования выявляли вирусы гриппа и негриппозной этиологии.

За указанный период в области зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19. Это на 13,2% выше по сравнению с предыдущей неделей.

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В рамках прививочной кампании против гриппа привиты 47% рязанцев. Врачи просят обращаться в медучреждения при первых симптомах заболевания.