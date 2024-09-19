В Рязанской области за успехи в учёбе материально наградят школьников и педагогов

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области прокомментировал работу регионального министерства образования по развитию системы выявления и поддержки одаренных детей и их талантливых педагогов. Эта работа ведется по поручению губернатора и является частью задач национального проекта «Образование».

Глава региона отметил необходимость создания системы поощрения школьников, которые получают максимальные баллы на государственной итоговой аттестации или побеждают на олимпиадах, а также учителей, подготовивших таких учащихся.

В рамках поручения губернатора подготовлены проекты постановлений о премиях для педагогов, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, а также для самих учеников за высокие результаты на экзаменах. Как сообщила и.о. министра образования Ольга Васина, бюджетная заявка уже направлена в минфин области для включения этих расходов в бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Кроме того, такие выпускники ежегодно награждаются памятными подарками и сувенирами.

Готовятся документы для представления учителя физики гимназии № 2 Юрия Егорова к государственной награде — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2024 году он подготовил четырех выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по физике. Также разрабатывается система дифференцированного поощрения школьников, победивших в олимпиадах регионального и федерального уровней.

Павел Малков подчеркнул важность отмечать успехи как учеников, так и их учителей:

«Мы должны обязательно отмечать детей, которые добиваются таких успехов, и педагогов, которые с ними работают. Сейчас эта работа системно выстраивается, и необходимо реализовать все запланированное. Уже подготовлены предложения о поощрении — от денежных выплат и грамот до государственных наград для учителей, подготовивших стобалльников. В этом году в Рязани учитель подготовил четырех стобалльников по физике, и это достойно всяческого уважения. Это большая работа как со стороны ребят, так и со стороны педагога».

Губернатор также поручил держать под особым контролем вопросы правового сопровождения принятых решений и бюджетного финансирования.