Среда, 3 июля, 2024

В Рязанской области за 10 лет увеличилось количество легковых машин

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Freepik

За последние 10 лет в Рязанской области увеличилось количество легковых автомобилей. Об этом сообщает Рязаньстат.

Количество машин, зарегистрированных в регионе, составило 456,4 тыс. В 2023 году автомобилей стало на 1,6 тыс. единиц больше.

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