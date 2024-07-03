В Рязанской области за 10 лет увеличилось количество легковых машин

За последние 10 лет в Рязанской области увеличилось количество легковых автомобилей. Об этом сообщает Рязаньстат.

Количество машин, зарегистрированных в регионе, составило 456,4 тыс. В 2023 году автомобилей стало на 1,6 тыс. единиц больше.