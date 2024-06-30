В Рязанской области выпал град и дождь

В социальных сетях рязанцы делятся видео града, который обрушился на некоторые районы.
В селе Козловка Рыбновского района прошли дождь и град. Видео опубликовали в группе Rzn life.
Также град выпал в Рязанском районе Песочня.
В социальных сетях рязанцы делятся видео града, который обрушился на некоторые районы.
В селе Козловка Рыбновского района прошли дождь и град. Видео опубликовали в группе Rzn life.
Также град выпал в Рязанском районе Песочня.
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