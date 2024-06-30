Воскресенье, 30 июня, 2024

В Рязанской области выпал град и дождь

Автор: Кристина Аманн

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В социальных сетях рязанцы делятся видео града, который обрушился на некоторые районы.

В селе Козловка Рыбновского района прошли дождь и град. Видео опубликовали в группе Rzn life.

Также град выпал в Рязанском районе Песочня.

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