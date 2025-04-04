В Рязанской области выявлены нарушения в сфере похоронного дела

Прокуратура Рязанской области провела проверку соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Основные нарушения

Несоблюдение сроков выплат пособий на погребение и задержки в регистрации заявлений. Например, прокуратура Шиловского района подала иск из-за необоснованного отказа в выплате пособия.

Несоответствие региональных нормативных актов федеральному законодательству.

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Отсутствие специализированных ритуальных служб в ряде населенных пунктов.

Нарушения в сфере ритуальных услуг:

Отсутствие необходимых договоров и квалифицированного персонала.

Недостатки в содержании кладбищ: нехватка площадок для сбора мусора, отсутствие ограждений.

Незаконное размещение кладбищ на землях сельхозназначения и в природоохранных зонах. Например, в Михайловском районе захоронения проводились на сельскохозяйственных землях, а в Рыбновском районе кладбища располагались в природоохранной зоне.

Финансовые нарушения:

Прокуратура выявила ненадлежащий контроль за бюджетными средствами, выделяемыми специализированным службам.

Выявлены нарушения при благоустройстве кладбищ, в том числе в МБУ «Ритуал» (Рязань). Средства расходовались на санитарно-гигиенические экспертизы, которые не применялись для определения санитарно-защитных зон, что привело к дополнительным финансовым затратам. В связи с этим в марте 2025 года прокуратура направила представление главе городской администрации с требованием устранить нарушения.

Меры прокурорского реагирования

По итогам проверки:

Выявлено более 320 нарушений закона.

На незаконные правовые акты принесено 43 протеста.

Внесено 154 представления.

В суд подано 26 исков.

Работа в этом направлении продолжается.