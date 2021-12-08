В Рязанской области выявлено 220 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 8 декабря, в Рязанской области выявлено 220 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 21. Пациентов, справившихся с болезнью, — 513. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2124 человека, общее число случаев заражения — 57 281.

Темп прироста за сутки составил 0.38%. Показатель заболеваемости в регионе — 5107.7 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6737.2 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 30 752 случая заражения (всего 9 895 597), умерло пациентов — 1179 (всего 284 823).