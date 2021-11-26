В Рязанской области выявлен 241 новый случай заражения коронавирусом

В пятницу, 26 ноября, в Рязанской области выявлен 241 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 21. Пациентов, справившихся с болезнью, — 271. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стал 1891 человек, общее число случаев заражения — 54 552.

Темп прироста за сутки составил 0.44%. Показатель заболеваемости в регионе — 4864.3 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6469.8 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 34 690 случаев заражения (всего 9 502 879), умерло пациентов — 1235 (всего 270 292).