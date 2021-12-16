В Рязанской области выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом

В четверг, 16 декабря, в Рязанской области выявлен 201 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 21. Пациентов, справившихся с болезнью, — 288, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2283 человека, общее число случаев заражения — 58 981.

Темп прироста за сутки составил 0.34%. Показатель заболеваемости в регионе — 5259.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6897.9 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения (всего 10 131 646), умерло пациентов — 1133 (всего 294 024).