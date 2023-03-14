Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области вскрыли плотину на реке Сасовка

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Фото со страницы Евгении Рубцовой ВКонтакте

В понедельник, 13 марта, начали вскрывать плотину на реке Сасовка, чтобы предотвратить подтопление жилых домов. Об этом сообщила глава администрации Сасово Евгения Рубцова.

Сотрудники службы благоустройства и МЧС работали сменами по 12 часов в сутки, чтобы талая вода не зашла в дома. По возможности талые воды будут отводить и от дорог с тротуарами.

Решение о вскрытии плотины приняли с учётом сильного подъёма воды в Сасовке и прогнозируемого на этой неделе резкого потепления.

При угрозе подтопления жилых домов жителей Сасово призывают немедленно звонить в МЧС по номеру 112 или коммунальные службы по номеру 5-07-04.

В Рязанской области вскрыли плотину на реке Сасовка
В Рязанской области вскрыли плотину на реке Сасовка

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