Четверг, 13 июля, 2023
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В Рязанской области возобновили расследование после вмешательства бизнес-омбудсмена

7info

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин сообщил о возобновлении расследования уголовных дел о кражах.

Оказали содействие предприятию в возобновлении расследования по уголовным делам.
Представитель одного из крупных предприятий обратился к нам с жалобой на бездействие органов следствия ОМВД по уголовным делам по факту краж с крупным ущербом, в которых предприятие было признано потерпевшим.
Следствие по уголовным делам было приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к ответственности. При этом лица по делам ранее были установлены. Но на протяжении длительного времени по уголовным делам не проводилось следственных действий.
Мы заинтересовались данной ситуацией и попросили прокуратуру проверить законность и обоснованность действий (бездействия) следователя. После подготовки соответствующей информации в прокуратуру представитель предприятия был приглашен на личный прием к первому заместителю прокурора области.
По одному из дел прокуратурой было установлено, что следователем была допущена волокита, а в адрес руководителя следственного органа было внесено требование об устранении нарушений законодательства. По другому делу прокуратура установила многочисленные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, и прокурором было внесено представление.
Незаконные решения органов следствия были отменены.

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