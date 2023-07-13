В Рязанской области возобновили расследование после вмешательства бизнес-омбудсмена

Оказали содействие предприятию в возобновлении расследования по уголовным делам.

Представитель одного из крупных предприятий обратился к нам с жалобой на бездействие органов следствия ОМВД по уголовным делам по факту краж с крупным ущербом, в которых предприятие было признано потерпевшим.

Следствие по уголовным делам было приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к ответственности. При этом лица по делам ранее были установлены. Но на протяжении длительного времени по уголовным делам не проводилось следственных действий.

Мы заинтересовались данной ситуацией и попросили прокуратуру проверить законность и обоснованность действий (бездействия) следователя. После подготовки соответствующей информации в прокуратуру представитель предприятия был приглашен на личный прием к первому заместителю прокурора области.

По одному из дел прокуратурой было установлено, что следователем была допущена волокита, а в адрес руководителя следственного органа было внесено требование об устранении нарушений законодательства. По другому делу прокуратура установила многочисленные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, и прокурором было внесено представление.

Незаконные решения органов следствия были отменены.