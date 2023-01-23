В Рязанской области в тестовом режиме начал работать Многофункциональный семейный центр

В Рязанской области в тестовом режиме на базе регионального Центра занятости населения запущен в работу Многофункциональный семейный центр.

По адресу г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 будут предоставлять услуги безработным гражданам, участникам СВО и членам их семей, инвалидам, семьям с детьми и беременным женщинам.

Сотрудники центра проконсультируют граждан о социальных услугах, мерах соцподдержки, услугах в сфере занятости, а также бесплатно окажут психологическую или юридическую помощь. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.