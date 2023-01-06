В Рязанской области в местах проведения рождественских богослужений будут дежурить сотрудники МЧС

Сотрудники экстренных служб, а также добровольцы будут дежурить в местах проведения рождественских богослужений 6 и 7 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Более тысячи сотрудников надзорных ведомств, пожарных частей и добровольцев будут нести службу в 199 местах по всех Рязанской области. Их задача – профилактика пожарной безопасности в храмах и церквях.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы государственного пожарного надзора провели инструктажи со священнослужителями по действиям в случае возникновения пожара.