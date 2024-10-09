Среда, 9 октября, 2024

В Рязанской области в двух семьях родились одиннадцатые дети

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от prostooleh на Freepik

Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина обнародовала статистику по многодетным семьям в регионе. По её словам, количество многодетных семей растёт, и в семьях появляются не только третьи дети.

Так, рождение восьмого ребёнка за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано в Ермишинском, Пронском, Рязанском, Спасском, Ухоловском, Касимовском районах, а также в городах Скопин и Рязань. Девятые и десятые дети зарегистрирован в семьях Рязани, одиннадцатые — Рязани и Александро-Невского района.

Сорокина отмечает: в этом году в Рязанской области ещё не регистрировали рождение троен. Вместе с тем на свет появилась 51 двойня.

— Среди них младенцев-братьев — 19, младенцев-сестер — 18, а «королевских» двоен (мальчик и девочка) — 14! Мальчиков в двойнях — 52, девочек — 50, — сообщила начальник ведомства.

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