В Рязанской области в двух семьях родились одиннадцатые дети

Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина обнародовала статистику по многодетным семьям в регионе. По её словам, количество многодетных семей растёт, и в семьях появляются не только третьи дети.

Так, рождение восьмого ребёнка за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано в Ермишинском, Пронском, Рязанском, Спасском, Ухоловском, Касимовском районах, а также в городах Скопин и Рязань. Девятые и десятые дети зарегистрирован в семьях Рязани, одиннадцатые — Рязани и Александро-Невского района.

Сорокина отмечает: в этом году в Рязанской области ещё не регистрировали рождение троен. Вместе с тем на свет появилась 51 двойня.