В Рязанской области в 2023 году построят и реконструируют около 40 соцобъектов

В 2023 году в Рязанском регионе планируют построить и реконструировать около 40 социальных объектов. Речь идёт о школах, детских садах, домах культуры, спортивных и медицинских учреждениях, а также пожарных депо.
Среди них:
две школы в Рязани, а также в Касимове, Шацком и Рязанском районах;
ФОК с бассейном в микрорайоне Торфмаш Рязани;
детские сады в районах Семчино и Кальное, а также в Рыбном и Дядьково;
15 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах;
сельские дома культуры и концертный зал.
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