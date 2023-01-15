Воскресенье, 15 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области в 2023 году построят и реконструируют около 40 соцобъектов

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Изображение от Freepik

В 2023 году в Рязанском регионе планируют построить и реконструировать около 40 социальных объектов. Речь идёт о школах, детских садах, домах культуры, спортивных и медицинских учреждениях, а также пожарных депо.

Среди них:

две школы в Рязани, а также в Касимове, Шацком и Рязанском районах;

ФОК с бассейном в микрорайоне Торфмаш Рязани;

детские сады в районах Семчино и Кальное, а также в Рыбном и Дядьково;

15 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах;

сельские дома культуры и концертный зал.

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