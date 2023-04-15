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Суббота, 15 апреля, 2023
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В Рязанской области в 2023 году отремонтируют 260 километров дорог

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Изображение от awesomecontent на Freepik

В 2023 году в Рязанской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 260 километров региональных автодорог. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Малков рассказал о встрече с главой Росавтодора Романом Новиковым. Стороны обсудили важные проекты для развития Рязанской области: мост-дублёр через Оку, строительство южного обхода Рязани.

— Кардинально меняем подходы к строительству и ремонту дорог, — подчеркнул губернатор.

По его словам, этот год будет проходить в рамках «Года культуры производства». Власти ужесточают контроль за работой подрядчиков. Будут оцениваться не только сроки и качество выполнения работ, но и использование спецодежды, соблюдение графика, санитарное состояние объекта и прилегающей территории.

Также Малков напомнил об открытии нового асфальтового завода в регионе — впервые с 2011 года.

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