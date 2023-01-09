В Рязанской области в 2022 году на поддержку предпринимателей направили 540 миллионов рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил 9 января, что на поддержку предпринимателей в 2022 году направили 540 миллионов рублей. Речь идёт о поддержке малого и среднего бизнеса.

По словам главы региона, малый и средний бизнес – важный элемент экономики области. Средства направлены на различные программы.

— Компании, которые занимаются народными промыслами, смогли сохранить коллективы и продолжить работу. Поддержку также получили представители выездной торговли для работы в отдалённых селах. Выданы гранты на социально значимые и молодёжные бизнес-проекты, — рассказал Малков.

Самозанятые и те, кто недавно открыл собственный бизнес, прошли обучение и получили консультации регионального центра «Мой бизнес». По словам губернатора, это более 3,5 тысячи человек.

— Сегодня на частных предприятиях трудится значительная часть жителей региона. Продолжим поддержку этого направления, — сказал глава региона.