В Рязанской области в 2022 году на поддержку предпринимателей направили 540 миллионов рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил 9 января, что на поддержку предпринимателей в 2022 году направили 540 миллионов рублей. Речь идёт о поддержке малого и среднего бизнеса.
По словам главы региона, малый и средний бизнес – важный элемент экономики области. Средства направлены на различные программы.
Самозанятые и те, кто недавно открыл собственный бизнес, прошли обучение и получили консультации регионального центра «Мой бизнес». По словам губернатора, это более 3,5 тысячи человек.
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