Понедельник, 9 января, 2023
7info7

В Рязанской области в 2022 году на поддержку предпринимателей направили 540 миллионов рублей

На главнуюНовости Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил 9 января, что на поддержку предпринимателей в 2022 году направили 540 миллионов рублей. Речь идёт о поддержке малого и среднего бизнеса.

По словам главы региона, малый и средний бизнес – важный элемент экономики области. Средства направлены на различные программы.

— Компании, которые занимаются народными промыслами, смогли сохранить коллективы и продолжить работу. Поддержку также получили представители выездной торговли для работы в отдалённых селах. Выданы гранты на социально значимые и молодёжные бизнес-проекты, — рассказал Малков.

Самозанятые и те, кто недавно открыл собственный бизнес, прошли обучение и получили консультации регионального центра «Мой бизнес». По словам губернатора, это более 3,5 тысячи человек.

— Сегодня на частных предприятиях трудится значительная часть жителей региона. Продолжим поддержку этого направления, — сказал глава региона.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/