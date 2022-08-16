В Рязанской области увеличили выплаты по социальному контракту

В Рязанской области увеличен максимальный размер выплаты по социальному контракту. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Теперь на открытие бизнеса можно получить 350 тысяч рублей (ранее — 250 тысяч), на развитие подсобного хозяйства — 200 тысяч (ранее — 100 тысяч).

Социальный контракт предоставляется малоимущим семьям и одиноким людям, чей доход за три последних месяца меньше величины прожиточного минимуму трудоспособного населения.

В этом году собираются заключить 2240 социальных контрактов, в бюджете заложено свыше 300 миллионов рублей.

Государственную социальную помощь уже получили 3 739 граждан по 1 382 социальным контрактам.