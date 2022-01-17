В Рязанской области увеличили социальную поддержку для отдельных льготных категорий граждан

В Рязанской области с 1 января увеличили социальную поддержку для отдельных льготных категорий, сообщает правительство Рязанской области.

Проиндексированы размеры социальной поддержки, установленной федеральным и региональным законодательством для почетных доноров и многодетных семей. Размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР», проиндексирован на 4% и составляет в 2022 году 15 713,84 руб. Для получения денежной выплаты в увеличенном размере обращаться в отдел социальной защиты не требуется – индексация будет произведена автоматически в установленные сроки.

На 4% проиндексированы размеры регионального материнского капитала и ежегодной денежной выплаты многодетным семьям для приобретения школьных принадлежностей для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. Размер материнского капитала в 2022 году составит 77 912,32 руб., ежегодной денежной выплаты для приобретения школьных принадлежностей – 2 156,96 руб.