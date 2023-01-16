В Рязанской области установят выплаты для обучающихся в колледжах детей мобилизованных

В Рязанской области для обучающихся в колледжах детям мобилизованных граждан установят новые выплаты. Соответствующие изменения в законопроект опубликовал сайт регионального правительства.

Материальную поддержку хотят оказывать учащимся областных профессиональных образовательных организаций, которые проходят обучение по очной форме обучения (один из родителей которых мобилизован), студентам, прибывшим из Украины, а также другим категориям студентов, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Средства на выплаты будут предоставлять из областного бюджета. Размер выплат в документе не указывается.

Изменения в законопроект пока не вступили в законную силу.