В Рязанской области тренера по лыжам будут судить из-за травмы воспитанницы

Тренер по лыжным гонкам предстанет перед судом в Рязанской области по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.



Скопинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины. Установлено, что в мае этого года он, вопреки технике безопасности, предоставил несовершеннолетней лыжный тренажёр без защитной сетки. Как итог — девочка получила травмы, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователями удалось собрать достаточную доказательную базу, дело направлено в суд для рассмотрения.

