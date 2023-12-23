Суббота, 23 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области тренера по лыжам будут судить из-за травмы воспитанницы

7info7
Image by Freepik
spot_img

Тренер по лыжным гонкам предстанет перед судом в Рязанской области по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Скопинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины. Установлено, что в мае этого года он, вопреки технике безопасности, предоставил несовершеннолетней лыжный тренажёр без защитной сетки. Как итог — девочка получила травмы, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователями удалось собрать достаточную доказательную базу, дело направлено в суд для рассмотрения.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах