Среда, 14 августа, 2024

В Рязанской области требуются воспитатели детского сада с зарплатой от 19 тыс

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Freepik

В Рязанской области готовы трудоустроить воспитателей детского сада. Объявления о вакансиях опубликованы на портале «Работа России».

В основном требуются воспитатели в детских садах Рязани. Предлагаемая зарплата — от 19 242 рублей.

В одном из объявлений указаны следующие требования к кандидату:

— Наличие педагогического образования (среднее педагогическое), желание работать с детьми и подростками

— Опыт работы от 3 лет

— Образование: Среднее профессиональное

— Специальность по образованию: Педагогическое образование

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