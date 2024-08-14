В Рязанской области требуются воспитатели детского сада с зарплатой от 19 тыс

В Рязанской области готовы трудоустроить воспитателей детского сада. Объявления о вакансиях опубликованы на портале «Работа России».

В основном требуются воспитатели в детских садах Рязани. Предлагаемая зарплата — от 19 242 рублей.

В одном из объявлений указаны следующие требования к кандидату:

— Наличие педагогического образования (среднее педагогическое), желание работать с детьми и подростками

— Опыт работы от 3 лет

— Образование: Среднее профессиональное

— Специальность по образованию: Педагогическое образование