В Рязанской области требуются воспитатели детского сада с зарплатой от 19 тыс

В Рязанской области готовы трудоустроить воспитателей детского сада. Объявления о вакансиях опубликованы на портале «Работа России».
В основном требуются воспитатели в детских садах Рязани. Предлагаемая зарплата — от 19 242 рублей.
В одном из объявлений указаны следующие требования к кандидату:
— Наличие педагогического образования (среднее педагогическое), желание работать с детьми и подростками
— Опыт работы от 3 лет
— Образование: Среднее профессиональное
— Специальность по образованию: Педагогическое образование