В Рязанской области столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека

В Скопинском районе произошла автокатастрофа, унесшая жизни двух человек. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось 13 января около 6:55 на 81-м километре трассы Рязань — Пронск — Скопин. За рулём «Лады Приоры» находился 35-летний житель Ставропольского края. Водитель не учёл дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением. Произошло столкновение с грузовиком МАЗ с полуприцепом, которым управлял 30-летний житель Тамбовской области.

Водитель и пассажирка «Лады» скончались на месте от полученных травм. Личность погибшей устанавливается.

На месте происшествия работали полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.