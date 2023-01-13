Пятница, 13 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека

На главнуюНовости Рязани
Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

В Скопинском районе произошла автокатастрофа, унесшая жизни двух человек. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось 13 января около 6:55 на 81-м километре трассы Рязань — Пронск — Скопин. За рулём «Лады Приоры» находился 35-летний житель Ставропольского края. Водитель не учёл дорожно-метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением. Произошло столкновение с грузовиком МАЗ с полуприцепом, которым управлял 30-летний житель Тамбовской области.

Водитель и пассажирка «Лады» скончались на месте от полученных травм. Личность погибшей устанавливается.

На месте происшествия работали полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Рязанской области столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека
В Рязанской области столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации