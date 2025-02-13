В Рязанской области стартует «Платформа роста». Пилотный проект комплексной поддержки и развития российских предпринимателей запускается совместно с Агентством стратегических инициатив и «РВБ» (объединённой компанией Wildberries и Russ). Наш регион стал одним из первых участников в стране. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.



На Wildberries зарегистрировано более трёх тысяч предпринимателей из Рязанской области. В индустриальном парке «Рязанский» компания построила крупный логистический центр и строит производство.

Вместе с исполнительным директором «РВБ» Робертом Мирзояном сегодня встретились с рязанскими предпринимателями. Это более 20 компаний разного масштаба и с разной продукцией: от строительных материалов до кофе и одежды. Каждый хочет развивать свой бизнес и поставлять качественные товары жителям всей страны и за её пределы.

«На «Платформе роста» участники пилотного проекта получат новые инструменты, возможности и навыки для увеличения онлайн-продаж. Со своей стороны, мы готовы оперативно совершенствовать меры поддержки и снижать административные барьеры», — отметил Павле Малков.