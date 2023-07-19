В Рязанской области стартовала профильная смена Движения Первых

С 15 по 28 июля на базе центра активной молодёжи и детей «Лучезарный» проходит профильная смена регионального отделения Движения Первых.

Смена объединила 256 активных школьников со всей области. Прежде чем попасть на смену, каждый прошёл тяжёлый конкурсный отбор, подготовив творческий видеоролик. Среди победителей — лидеры первичных отделений Движения, победители и призёры региональных и федеральных проектов. «За время заявочной кампании от ребят со всей области поступило почти 500 заявок», — делится Татьяна Косачева, председатель совета регионального отделения Движения Первых.

Программа смены направлена на углублённое знакомство школьников с Движением Первых, в рамках программы все участники разделены на 12 отрядов по направлениям организации. Особенностью смены является наличие отрядов патриотической направленности, где кураторами выступают курсанты Рязанского воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. На базе училища в феврале было создано первичное отделение Движения.

Поздравить участников смены с открытием приехали заместитель председателя регионального отделения Движения Первых Александр Майков, начальник штаба Юнармейского движения Сергей Рудь и исполняющий обязанности директора Патриотцентра Михаил Тихонский.

Каждый участник профильной смены за 2 недели сможет получить новые компетенции, завести новых друзей и обменяться полезными контактами с приглашёнными гостями.

Ребята станут участниками десятка образовательных и досуговых мероприятий.