В Рязанской области стартовал патриотический проект, посвящённый генералу Скобелеву

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о проведении в Кадомском районе мероприятий историко-просветительских проектов «И на ратном поле, и с верою в душе» и «Одна история, одна вера».

Социально значимые акции проектов реализуются Межрегиональным союзом патриотических объединений «Небесный купол» за счет субсидий из средств областного бюджета и средств Фонда президентских грантов при поддержке министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Духовно-исторический проект «И на ратном поле, и с верою в душе» и историко-просветительский проект «Одна история, одна вера» направлены на восстановление и сохранение исторической памяти путем популяризации жизни, деятельности, военного, духовного и научного наследия выдающихся людей, жизнь и судьба которых связана с Рязанским краем.

17–19 февраля 2023 года в рабочем поселке Кадом состоятся круглый стол с участием представителей региональных общественных организаций, посвященный прославленному русскому генералу М. Д. Скобелеву и святителю Серафиму архиепископу Богучарскому, а также военно-полевые сборы «Скобелевский призыв» для воспитанников военно-патриотических клубов Рязанской, Нижегородской областей и Республики Мордовия.

В рамках проектов будут организованы занятия по стендовому моделизму и военно-исторической миниатюре. Состоится торжественное награждение победителей и участников конкурсов творческих и исследовательских работ на тему «Рязанцы в истории русской Америки»