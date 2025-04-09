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Транспорт и дороги

В Рязанской области стартовал дорожно-строительный сезон

Анастасия Мериакри

В Рязанской области активно стартовал дорожно-строительный сезон, и уже сейчас некоторые подрядные организации вышли на объекты. Асфальтобетонные заводы уже запущены и работают в полном объеме, обеспечивая высококачественные материалы для строительства и ремонта дорог.

Согласно планам, в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано отремонтировать более 145 километров автомобильных дорог городского, регионального и межмуниципального значения. Дорожные работы пройдут в 13 районах и муниципальных округах области, а также в городе Рязани. Из общего объема работ 136 километров будет посвящено капитальному ремонту и ремонту региональных дорог.
 
На данный момент самым активным строительным процессом охвачены: Кораблинский, Рыбновский, Клепиковский и Михайловский муниципалитеты Рязанской области.

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