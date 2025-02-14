В Рязанской области стали меньше находить фальшивых денег

В 2024 году в банковской системе Рязанской области выявили 73 фальшивых российских купюры. Это на четверть меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Из них 60% составили банкноты номиналом 5000 рублей. Их выявлено 44 штуки, на 20 меньше, чем в 2023 году. Также проверку на подлинность не прошли 21 купюра номиналом 1000 рублей, пять двухтысячных, две банкноты номиналом 500 рублей и одна сотня. Также подделками признаны десять десятирублевых и семь пятирублевых монет.

Кроме того, эксперты выявили один поддельный денежный знак иностранного государства —100 долларов США.

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Всего же в 2024 году выявлена 91 фальшивка — на 12,5% меньше, чем в 2023 году.

«Защитный комплекс банкнот постоянно совершенствуется. Подделки попадают в кошельки чаще всего из-за невнимательности потребителей. Чтобы минимизировать риски, нужно проверять купюры. Узнать все признаки подлинности российских денежных знаков можно на сайте регулятора. Также подскажет, как проверить подлинность банкнот, мобильное приложение „Банкноты Банка России“, которое можно бесплатно скачать там же», — отметила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.